A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na CIBC varia de CA$74.4K por year para Associate Software Engineer a CA$139K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$96.2K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CIBC. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
