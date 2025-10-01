Diretório de Empresas
CIBC
CIBC Gestor de Produto Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Gestor de Produto in Greater Toronto Area na CIBC varia de CA$109K por year para Associate Product Manager a CA$142K por year para Senior Product Manager. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$121K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CIBC. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Product Manager
CA$109K
CA$89.1K
CA$0
CA$19.5K
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na CIBC in Greater Toronto Area situa-se numa remuneração total anual de CA$167,057. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CIBC para a função de Gestor de Produto in Greater Toronto Area é CA$127,339.

