A remuneração de Cientista de Dados in Greater Toronto Area na CIBC varia de CA$99.7K por year para Data Scientist I a CA$122K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$112K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CIBC. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
