CI&T
CI&T Salários

O salário da CI&T varia de $17,078 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $121,295 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CI&T. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $26.6K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Arquitecto de Soluções
Median $33.9K
Analista de Dados
$20.2K

Cientista de Dados
$17.1K
Recursos Humanos
$95.1K
Gestor de Design de Produto
$121K
Gestor de Produto
$42.2K
Gestor de Projecto
$42K
Recrutador
$22.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na CI&T é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $121,295. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CI&T é $33,892.

