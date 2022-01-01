CI&T Salários

O salário da CI&T varia de $17,078 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $121,295 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CI&T . Última atualização: 9/11/2025