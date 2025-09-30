Diretório de Empresas
Cian
Cian Cientista de Dados Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Cientista de Dados na Cian totaliza RUB 4.63M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cian. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
Total por ano
RUB 4.63M
Nível
Senior MLE
Base
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cian?

RUB 13.29M

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Cian in Moscow Metro Area situa-se numa remuneração total anual de RUB 5,896,378. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cian para a função de Cientista de Dados in Moscow Metro Area é RUB 4,627,225.

Outros Recursos