CI Global Asset Management Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in Canada na CI Global Asset Management varia de CA$64.5K a CA$88K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CI Global Asset Management. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$50K - $60.4K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na CI Global Asset Management?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na CI Global Asset Management in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$88,010. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CI Global Asset Management para a função de Analista Financeiro in Canada é CA$64,490.

