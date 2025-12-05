Diretório de Empresas
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Canada na CI Global Asset Management varia de CA$84.9K a CA$119K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CI Global Asset Management. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$66.7K - $80.8K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na CI Global Asset Management?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na CI Global Asset Management in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$118,710. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CI Global Asset Management para a função de Analista de Dados in Canada é CA$84,939.

