Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salários

O salário da Church of Jesus Christ of Latter-day Saints varia de $13,431 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $124,320 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $124K
Assistente Administrativo
$13.4K
Atendimento ao Cliente
$56.3K

Tecnólogo de Informação (TI)
$45.5K
Analista de Cibersegurança
$75.6K
Investigador de UX
$98.5K
Perguntas Frequentes

Outros Recursos