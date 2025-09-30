Diretório de Empresas
Chubb
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Mexico

Chubb Engenheiro de Software Salários em Mexico

O pacote de remuneração in Mexico mediano de Engenheiro de Software na Chubb totaliza MX$622K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Total por ano
MX$622K
Nível
L1
Base
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bónus
MX$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Chubb?

MX$3.1M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Chubb in Mexico situa-se numa remuneração total anual de MXMX$21,017,116. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chubb para a função de Engenheiro de Software in Mexico é MXMX$12,034,249.

