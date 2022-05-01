Diretório de Empresas
Chronograph
Chronograph Salários

O salário da Chronograph varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $208,950 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chronograph. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Analista de Negócio
$61.2K
Analista Financeiro
$59.7K

Gestor de Produto
$209K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Chronograph is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chronograph is $100,600.

