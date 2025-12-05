Diretório de Empresas
China Telecom
China Telecom Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in China na China Telecom varia de CN¥90.3K a CN¥131K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da China Telecom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$14.4K - $16.7K
China
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na China Telecom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na China Telecom in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥131,114. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na China Telecom para a função de Marketing in China é CN¥90,347.

