A remuneração total média de Analista de Negócios in Hong Kong (SAR) na China Telecom varia de HK$548K a HK$795K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da China Telecom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Negócios submissões na China Telecom para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na China Telecom?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Negócios verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na China Telecom in Hong Kong (SAR) situa-se numa remuneração total anual de HK$794,803. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na China Telecom para a função de Analista de Negócios in Hong Kong (SAR) é HK$547,679.

