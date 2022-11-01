Chess.com Salários

Diretório de Empresas
O salário da Chess.com varia de $53,443 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $120,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Chess.com. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $120K
Analista de Negócios
$53.4K
Marketing
$106K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Chess.com é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $120,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chess.com é $105,840.

