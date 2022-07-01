Diretório de Empresas
Cherre
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Cherre Salários

O salário da Cherre varia de $85,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $201,488 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cherre. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $85K

Engenheiro de Dados

Gestor de Produto
Median $140K
Cientista de Dados
$118K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Recrutador
$201K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

أعلى وظيفة أجراً في Cherre هي Recrutador at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,488. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cherre هو $128,800.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Cherre

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Stripe
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos