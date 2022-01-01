Diretório de Empresas
Checkr
Checkr Salários

O salário da Checkr varia de $73,630 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $360,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Checkr. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $351K
Atendimento ao Cliente
$73.6K

Analista de Dados
$181K
Analista Financeiro
$191K
Recursos Humanos
$258K
Marketing
$226K
Designer de Produto
Median $220K
Gestor de Produto
Median $360K
Gestor de Programa
$122K
Recrutador
Median $172K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Checkr, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Checkr é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $360,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Checkr é $205,475.

