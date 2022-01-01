Diretório de Empresas
Checkmarx
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Checkmarx Salários

O salário da Checkmarx varia de $117,476 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $238,800 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Checkmarx. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $118K
Marketing
$214K
Gestor de Produto
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Vendas
$239K
Gestor de Engenharia de Software
$135K
Arquitecto de Soluções
$213K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Checkmarx薪资最高的职位是Vendas at the Common Range Average level，年度总薪酬为$238,800。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Checkmarx的年度总薪酬中位数为$173,938。

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Checkmarx

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Pinterest
  • Tesla
  • Stripe
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos