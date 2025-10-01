Diretório de Empresas
Chartis Group Consultor de Gestão Salários em Northern Virginia Washington DC

O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano de Consultor de Gestão na Chartis Group totaliza $198K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Chartis Group. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Total por ano
$198K
Nível
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$33K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Chartis Group?

$160K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na Chartis Group in Northern Virginia Washington DC situa-se numa remuneração total anual de $224,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chartis Group para a função de Consultor de Gestão in Northern Virginia Washington DC é $198,000.

