A remuneração de Arquitecto de Dados in United States na Charles Schwab varia de $93.6K por year para 54 a $199K por year para 59. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)