Charles Schwab
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Confiabilidade de Site

  • United States

Charles Schwab Engenheiro de Confiabilidade de Site Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in United States na Charles Schwab varia de $92.4K por year para 54 a $152K por year para 57. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $160K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
54
Software Developer I(Nível de Entrada)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Confiabilidade de Site na Charles Schwab in United States situa-se numa remuneração total anual de $199,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Charles Schwab para a função de Engenheiro de Confiabilidade de Site in United States é $147,800.

