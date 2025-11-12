Charles Schwab Engenheiro de Confiabilidade de Site Salários

A remuneração de Engenheiro de Confiabilidade de Site in United States na Charles Schwab varia de $92.4K por year para 54 a $152K por year para 57. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $160K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus 54 Software Developer I ( Nível de Entrada ) $92.4K $88K $0 $4.4K 55 Software Developer II $151K $141K $5.5K $5K 56 Software Developer III $ -- $ -- $ -- $ -- 57 Software Developer IV $152K $140K $0 $11.5K Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Charles Schwab ?

