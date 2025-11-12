A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Charles Schwab varia de $91.1K por year para 54 a $163K por year para 58. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $120K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)