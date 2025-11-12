Charles Schwab Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dallas Area na Charles Schwab varia de $81.1K por year para 54 a $152K por year para 58. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $155K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Charles Schwab. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus 54 Software Developer I ( Nível de Entrada ) $81.1K $78K $0 $3.1K 55 Software Developer II $111K $104K $692 $6.7K 56 Software Developer III $138K $132K $0 $5.9K 57 Software Developer IV $169K $151K $0 $17.9K Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Charles Schwab, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Charles Schwab ?

