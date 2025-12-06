Diretório de Empresas
ChannelAdvisor
ChannelAdvisor Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in United States na ChannelAdvisor varia de $158K a $230K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ChannelAdvisor. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$179K - $208K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$158K$179K$208K$230K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na ChannelAdvisor?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Redator Técnico na ChannelAdvisor in United States situa-se numa remuneração total anual de $229,670. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ChannelAdvisor para a função de Redator Técnico in United States é $158,260.

