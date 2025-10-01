Diretório de Empresas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na Chainlink Labs totaliza £134K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Chainlink Labs. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£134K
Nível
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bónus
£0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Chainlink Labs?

£121K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Chainlink Labs, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (5.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Chainlink Labs in Greater London Area situa-se numa remuneração total anual de £215,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chainlink Labs para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £123,098.

Outros Recursos