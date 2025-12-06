Diretório de Empresas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Chainlink Labs varia de $128K a $174K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Chainlink Labs. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$137K - $165K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$128K$137K$165K$174K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Chainlink Labs, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (5.00% trimestral)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (5.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Cibersegurança na Chainlink Labs situa-se numa remuneração total anual de $174,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chainlink Labs para a função de Analista de Cibersegurança é $127,500.

Outros Recursos

