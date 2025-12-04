Diretório de Empresas
Chainalysis
Chainalysis Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Chainalysis varia de $153K a $213K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Chainalysis. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$164K - $193K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$153K$164K$193K$213K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Chainalysis, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Chainalysis in United States situa-se numa remuneração total anual de $212,940. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Chainalysis para a função de Marketing in United States é $152,880.

Outros Recursos

