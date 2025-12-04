Diretório de Empresas
CHA Consulting
A remuneração total média de Engenheiro Civil in United States na CHA Consulting varia de $97.8K a $133K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CHA Consulting. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$105K - $127K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$97.8K$105K$127K$133K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CHA Consulting?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Civil na CHA Consulting in United States situa-se numa remuneração total anual de $133,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CHA Consulting para a função de Engenheiro Civil in United States é $97,750.

