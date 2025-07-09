CGS Salários

A faixa salarial da CGS varia de $33,690 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $196,980 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CGS . Última atualização: 8/17/2025