Diretório de Empresas
CGI
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Programa

  • Todos os Salários de Gestor de Programa

CGI Gestor de Programa Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$52K - $59.3K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$45.3K$52K$59.3K$66K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Gestor de Programa submissõe na CGI para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CGI?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Programa verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa na CGI in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$90,798. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGI para a função de Gestor de Programa in Canada é CA$62,328.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CGI

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.