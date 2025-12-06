Diretório de Empresas
CGI
CGI Consultor de Gestão Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Consultor de Gestão na CGI totaliza CA$90.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Total por ano
$65.8K
Nível
L2
Base
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na CGI?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na CGI in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$176,592. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGI para a função de Consultor de Gestão in Canada é CA$94,537.

