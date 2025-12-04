Diretório de Empresas
CGG
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Geológico

  • Todos os Salários de Engenheiro Geológico

CGG Engenheiro Geológico Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CGG. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Engenheiro Geológico submissõe na CGG para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CGG?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro Geológico verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Geológico na CGG in Canada situa-se numa remuneração total anual de £44,056. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGG para a função de Engenheiro Geológico in Canada é £32,180.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CGG

Empresas Relacionadas

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgg/salaries/geological-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.