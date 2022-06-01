Diretório de Empresas
CGG
CGG Salários

A faixa salarial da CGG varia de $65,631 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $99,735 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CGG. Última atualização: 8/17/2025

Engenheiro de Software
Median $68.3K
Analista de Dados
$86.6K
Cientista de Dados
$65.6K

Engenheiro Geológico
$69.7K
Gestor de Engenharia de Software
$99.7K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CGG é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,735. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CGG é $69,650.

