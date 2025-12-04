Diretório de Empresas
CEVA
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Contabilista

  • Todos os Salários de Contabilista

CEVA Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in Israel na CEVA varia de ₪191K a ₪273K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CEVA. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$65.1K - $76.1K
Israel
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Contabilista submissões na CEVA para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CEVA?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Contabilista verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na CEVA in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪272,546. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CEVA para a função de Contabilista in Israel é ₪191,015.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CEVA

Empresas Relacionadas

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.