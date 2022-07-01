Diretório de Empresas
Cervello
Cervello Salários

A faixa salarial da Cervello varia de $90,450 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $243,210 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cervello. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gestor de Programa
$243K
Gestor de Projeto
$148K
Engenheiro de Software
$90.5K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Cervello é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,210. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cervello é $148,255.

