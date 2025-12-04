Diretório de Empresas
Certn
Certn Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Certn varia de CA$141K a CA$200K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Certn. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$116K - $132K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$102K$116K$132K$145K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Certn, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Certn situa-se numa remuneração total anual de CA$200,306. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certn para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é CA$140,893.

Outros Recursos

