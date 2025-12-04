Diretório de Empresas
Certn
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recursos Humanos

  • Todos os Salários de Recursos Humanos

Certn Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na Certn varia de CA$70.6K a CA$96.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Certn. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$55.4K - $65.8K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Recursos Humanos submissões na Certn para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Certn, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Recursos Humanos verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Certn in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$96,695. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certn para a função de Recursos Humanos in Canada é CA$70,629.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Certn

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Airbnb
  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.