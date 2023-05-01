Diretório de Empresas
Certn
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Certn Salários

A faixa salarial da Certn varia de $60,581 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $123,533 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Certn. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $91.5K
Recursos Humanos
$60.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Certn, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på Certn är Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $123,533. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Certn är $91,493.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Certn

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos