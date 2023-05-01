Certn Salários

A faixa salarial da Certn varia de $60,581 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $123,533 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Certn . Última atualização: 8/17/2025