CertiK Salários

A faixa salarial da CertiK varia de $102,000 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $653,250 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CertiK . Última atualização: 8/17/2025