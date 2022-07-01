CertiK Salários

Diretório de Empresas
CertiK
A faixa salarial da CertiK varia de $102,000 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $653,250 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CertiK. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $102K
Gestor de Ciência de Dados
$209K

Designer de Produto
$146K
Gestor de Produto
$219K
Gestor de Projeto
$653K
Analista de Cibersegurança
$175K
Gestor de Engenharia de Software
$624K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CertiK é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $653,250. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CertiK é $192,035.

Outros Recursos