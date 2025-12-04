Diretório de Empresas
Certify Operações de Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Certify varia de CA$57.3K a CA$81.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Certify. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$47.6K - $55.7K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Certify?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Atendimento ao Cliente na Certify situa-se numa remuneração total anual de CA$81,827. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certify para a função de Operações de Atendimento ao Cliente é CA$57,349.

Outros Recursos

