Certify Salários

A faixa salarial da Certify varia de $51,618 em remuneração total por ano para um Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $252,461 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Certify. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $97.7K
Gestor de Produto
Median $170K
Analista de Negócios
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Serviço de Atendimento ao Cliente
$51.7K
Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente
$51.6K
Cientista de Dados
$159K
Operações de Marketing
$99.5K
Designer de Produto
$106K
Vendas
$252K
Gestor de Engenharia de Software
$226K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Certify é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $252,461. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certify é $113,063.

