Diretório de Empresas
CertifID
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gestor de Programa Técnico

CertifID Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in United States na CertifID varia de $159K a $216K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CertifID. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$170K - $205K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$159K$170K$205K$216K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Gestor de Programa Técnico submissões na CertifID para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CertifID?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Programa Técnico verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na CertifID in United States situa-se numa remuneração total anual de $216,404. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CertifID para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $158,572.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para CertifID

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Netflix
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certifid/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.