Certa Salários

A faixa salarial da Certa varia de $17,488 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $144,720 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Certa . Última atualização: 8/17/2025