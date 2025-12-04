Diretório de Empresas
CERN
CERN Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in Switzerland na CERN varia de CHF 54.3K a CHF 77.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CERN. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CERN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na CERN in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 77,081. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CERN para a função de Engenheiro Mecânico in Switzerland é CHF 54,292.

Outros Recursos

