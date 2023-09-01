Diretório de Empresas
CERN
CERN Salários

A faixa salarial da CERN varia de $47,822 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo no limite inferior a $114,875 para um Engenheiro de Hardware no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CERN. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $89.1K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Investigação

Cientista de Dados
Median $76.6K
Assistente Administrativo
$47.8K

Engenheiro de Hardware
$115K
Tecnólogo de Informação (TI)
$92.2K
Engenheiro Mecânico
$83.3K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CERN é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,875. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CERN é $86,165.

