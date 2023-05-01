Diretório de Empresas
Ceribell
Ceribell Salários

A faixa salarial da Ceribell varia de $111,720 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $401,849 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ceribell. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gestor de Ciência de Dados
$248K
Recursos Humanos
$112K
Gestor de Produto
$226K

Recrutador
$139K
Engenheiro de Software
$402K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Ceribell é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $401,849. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ceribell é $225,623.

