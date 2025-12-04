Diretório de Empresas
Cerence
Cerence Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in Belgium na Cerence varia de €84.3K a €117K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cerence. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$104K - $123K
Belgium
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$97.2K$104K$123K$135K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Cerence?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Cerence in Belgium situa-se numa remuneração total anual de €117,420. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cerence para a função de Gestor de Engenharia de Software in Belgium é €84,302.

Outros Recursos

