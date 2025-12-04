Diretório de Empresas
Cerence
Cerence Gestor de Programa Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa in Taiwan na Cerence varia de NT$1.67M a NT$2.28M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cerence. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Cerence?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa na Cerence in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$2,278,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cerence para a função de Gestor de Programa in Taiwan é NT$1,669,407.

Outros Recursos

