Cerebras Systems
Cerebras Systems Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in United States na Cerebras Systems varia de $490K a $714K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cerebras Systems. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$563K - $641K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$490K$563K$641K$714K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Cerebras Systems, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Cerebras Systems in United States situa-se numa remuneração total anual de $713,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cerebras Systems para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $490,050.

Outros Recursos

