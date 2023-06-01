Diretório de Empresas
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Salários

A faixa salarial da Cerberus Capital Management varia de $78,400 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $342,465 para um Capitalista de Risco no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cerberus Capital Management. Última atualização: 8/17/2025

Contabilista
Cientista de Dados
Recursos Humanos
Consultor de Gestão
Recrutador
Engenheiro de Software
Capitalista de Risco
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Cerberus Capital Management é Capitalista de Risco at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $342,465. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cerberus Capital Management é $164,175.

