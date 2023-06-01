Cerberus Capital Management Salários

A faixa salarial da Cerberus Capital Management varia de $78,400 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $342,465 para um Capitalista de Risco no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cerberus Capital Management . Última atualização: 8/17/2025