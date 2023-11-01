Ceragon Networks Salários

A faixa salarial da Ceragon Networks varia de $54,380 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $115,407 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ceragon Networks . Última atualização: 8/17/2025