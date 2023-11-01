Diretório de Empresas
Ceragon Networks
Ceragon Networks Salários

A faixa salarial da Ceragon Networks varia de $54,380 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $115,407 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ceragon Networks. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro Eletrotécnico
$108K
Engenheiro de Hardware
$109K
Gestor de Projeto
$115K

Engenheiro de Software
$54.4K
FAQs

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ceragon Networks ialah Gestor de Projeto at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $115,407. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ceragon Networks ialah $108,886.

